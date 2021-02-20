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Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников 

Мария Грибова 1 час назад
Российская стюардесса раскрыла тайный смысл жестов, которые незаметно используют члены экипажа для общения друг с другом. Этим она поделилась в видео на своем TikTok-аккаунте.
Бортпроводница поделилась, что быстрый указывающий взгляд в сторону одного из путешественников может означать требование обратить внимание на его странное поведение, а демонстрация расстояния между большим и указательным пальцем — просьбу налить еще один стакан воды.
Если же член экипажа проводит ладонью около горла, он может сообщать о проблемной ситуации, а быстрое касание рукой воротника рубашки и знак «окей», выполняющийся путем соединения большого и указательного пальцев, может подразумевать, что ситуация под контролем.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса назвала четыре лучших места на борту самолета.
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