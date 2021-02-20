Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников 

Российская стюардесса раскрыла тайный смысл жестов, которые незаметно используют члены экипажа для общения друг с другом. Этим она поделилась в видео на своем TikTok-аккаунте.

Бортпроводница поделилась, что быстрый указывающий взгляд в сторону одного из путешественников может означать требование обратить внимание на его странное поведение, а демонстрация расстояния между большим и указательным пальцем — просьбу налить еще один стакан воды.

Если же член экипажа проводит ладонью около горла, он может сообщать о проблемной ситуации, а быстрое касание рукой воротника рубашки и знак «окей», выполняющийся путем соединения большого и указательного пальцев, может подразумевать, что ситуация под контролем.