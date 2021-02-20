Стюардесса назвала четыре лучших места на борту самолета 

Стюардесса, которая рассказывает о своей профессии в Сети, рассказала, какие места считает лучшими на борту самолета. Ролик девушка выложила в ТikTok.

По мнению бортпроводницы, наиболее комфортными в салоне эконом-класса бортпроводница назвала четыре кресла С, D, А и G на 49 ряду.

Она уточнила, что места в среднем ряду самые узкие, да и соседи по обе стороны могут вызывать дискомфорт, а кресла у иллюминатора не подходят для пассажиров, которые испытывают стеснение из-за необходимости вступать в контакт с посторонними.

Также член экипажа напомнила о том, что, к примеру, на 41-м и 57 рядах, являющихся последними, не опускаются спинки кресел, а на 30-м и 44-м — невозможно размещение ручной клади из-за расположения вблизи аварийных выходов.

На рядах с 30-го по 41-й места обычно заполняются достаточно плотно в отличие от последующих, а на рядах с 44-го по 48-й полет может быть малоприятным из-за близости туалетной комнаты.

В результате на борту остается всего лишь четыре наиболее подходящих кресла.