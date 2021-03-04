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Россиянка осудила поступок носильщика в Турции, а потом осудили ее 

Даня Виттиг 39 минут назад
Россиянка осудила поступок носильщика в Турции, а потом осудили ее
Фото: Globallookpress.com
Россиянка отдохнула с семьей в одном из пятизвездочных отелей Антальи и осталась недовольна сервисом. Об этом она сообщила на платформе «Яндекс. Дзен».
Отдыхающая раскритиковала поступок носильщика чемоданов. Лифт в отеле был маленьким и она поняла, что все вместе — она беременная, муж, двое детей, сотрудник гостиницы и чемоданы — туда не поместятся.
Россияне приняли решение самостоятельно подняться в номер, располагавшийся этажом выше.

«Муж тут же говорит носильщику, что пешком пойдем. А тот как ни в чем не бывало — да, конечно, встретимся у номера. Что?» — возмутилась женщина.

По мнению туристки, носильщик должен был уступить им лифт и воспользоваться следующим или же пройтись пешком с чемоданом.

«Но он даже глазом не моргнул, как будто так и должно быть! "Отличный" сервис!» — заключила она.

Однако подписчики разделились на два лагеря. Далеко не все поддержали туристку.

«Если вы сами приняли решение пойти пешком, то почему носильщик вас должен отговаривать? И почему он должен корячиться и таскать чемоданы по лестницам? Он вам что, ишак?», «Если человек говорит "я пойду пешком", он подразумевает, что топать другой должен?», «Испытываю стыд… Не я была участницей ситуации, но я за вас покраснела…», «Убеждать вас, взрослых людей, в том, что вам стоить делать и чего не стоит, и вступать в дискуссии — далеко не его работа!», «Его задача — это минимум коммуникаций с гостями. Он транспортировщик. Его задача — доставить», — писали они.

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