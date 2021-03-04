Россиянка осудила поступок носильщика в Турции, а потом осудили ее 

Россиянка отдохнула с семьей в одном из пятизвездочных отелей Антальи и осталась недовольна сервисом. Об этом она сообщила на платформе «Яндекс. Дзен».

Отдыхающая раскритиковала поступок носильщика чемоданов. Лифт в отеле был маленьким и она поняла, что все вместе — она беременная, муж, двое детей, сотрудник гостиницы и чемоданы — туда не поместятся.

Россияне приняли решение самостоятельно подняться в номер, располагавшийся этажом выше.

«Муж тут же говорит носильщику, что пешком пойдем. А тот как ни в чем не бывало — да, конечно, встретимся у номера. Что?» — возмутилась женщина.

По мнению туристки, носильщик должен был уступить им лифт и воспользоваться следующим или же пройтись пешком с чемоданом.

«Но он даже глазом не моргнул, как будто так и должно быть! "Отличный" сервис!» — заключила она.

Однако подписчики разделились на два лагеря. Далеко не все поддержали туристку.