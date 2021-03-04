Россиянка осудила поступок носильщика в Турции, а потом осудили ее 

«Муж тут же говорит носильщику, что пешком пойдем. А тот как ни в чем не бывало — да, конечно, встретимся у номера. Что?» — возмутилась женщина.
«Но он даже глазом не моргнул, как будто так и должно быть! "Отличный" сервис!» — заключила она.
«Если вы сами приняли решение пойти пешком, то почему носильщик вас должен отговаривать? И почему он должен корячиться и таскать чемоданы по лестницам? Он вам что, ишак?», «Если человек говорит "я пойду пешком", он подразумевает, что топать другой должен?», «Испытываю стыд… Не я была участницей ситуации, но я за вас покраснела…», «Убеждать вас, взрослых людей, в том, что вам стоить делать и чего не стоит, и вступать в дискуссии — далеко не его работа!», «Его задача — это минимум коммуникаций с гостями. Он транспортировщик. Его задача — доставить», — писали они.