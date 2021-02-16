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Туристы выбрали лучшее направление для отдыха в Европе 

Даня Виттиг 3 часа назад
Туристы выбрали лучшее направление для отдыха в Европе
Фото: depositphotos.com
Туристический портал European Destinations ежегодно проводит голосование, где пользователи выбирают лучшее направление для туризма. В голосовании приняли участие больше 600 тысяч человек из 192 стран. Об этом сообщает "Европульс".
В этом году победителем стал португальский город Брага, которую называют "португальским Римом". Город бы отмечен за внимание к архитектурным памятникам, высокий уровень жизни, самобытную кухню и заботу об окружающей среде.
Столица Италии заняла второе место. Путешествие в Рим подойдет для отдыха тем, кто желает "прикоснуться к европейской истории", и влюбленным.
На третьей строчке в рейтинге хорватский Цавтат, который может предложить гостям "простые радости": прогулки по красивому центру, солнце, море и вкусную кухню.
В десятку вошли также Флоренция, румынский Сибиу, Париж, греческий остров Кефалиния, черногорский Котор, словенская Долина Соча и Канарские острова.
В прошлом году лучшим туристическим направлением был назван французский город Кольмар.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему десятки тысяч туристов заполонили Дубай.
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