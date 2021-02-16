Туристы выбрали лучшее направление для отдыха в Европе 

Все новости на карте

Туристический портал European Destinations ежегодно проводит голосование, где пользователи выбирают лучшее направление для туризма. В голосовании приняли участие больше 600 тысяч человек из 192 стран. Об этом сообщает "Европульс".

В этом году победителем стал португальский город Брага, которую называют "португальским Римом". Город бы отмечен за внимание к архитектурным памятникам, высокий уровень жизни, самобытную кухню и заботу об окружающей среде.

Столица Италии заняла второе место. Путешествие в Рим подойдет для отдыха тем, кто желает "прикоснуться к европейской истории", и влюбленным.

На третьей строчке в рейтинге хорватский Цавтат, который может предложить гостям "простые радости": прогулки по красивому центру, солнце, море и вкусную кухню.

В десятку вошли также Флоренция, румынский Сибиу, Париж, греческий остров Кефалиния, черногорский Котор, словенская Долина Соча и Канарские острова.

В прошлом году лучшим туристическим направлением был назван французский город Кольмар.