Десятки тысяч туристов заполнили улицы Дубая 

В Дубай в разгар сезона приехали десятки тысяч туристов. Несмотря на введенные из-за COVID-19 меры безопасности, в ОАЭ начала расти заболеваемость. Об этом сообщает портал Turizm.ru.

Большинство путешественников соблюдают правила и носят маску, тех, кто снимает, просят надеть ее обратно окружающие.

В январе в Объединенных Арабских Эмиратах число случаев COVID-19 выросло на 80 000 и составило почти 300 000. Ежедневно в стране выявляли более 4 000 инфицированных. Однако, по мнению медиков, всплеск заболеваемости был неизбежен, даже если бы страна была закрыта для иностранцев.

Кроме того, в ОАЭ один из самых высоких показателей по вакцинации в мире. При населении около десяти миллионов человек прививку сделали уже четыре миллиона.