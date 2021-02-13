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Десятки тысяч туристов заполнили улицы Дубая 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Десятки тысяч туристов заполнили улицы Дубая
Фото: depositphotos.com
В Дубай в разгар сезона приехали десятки тысяч туристов. Несмотря на введенные из-за COVID-19 меры безопасности, в ОАЭ начала расти заболеваемость. Об этом сообщает портал Turizm.ru.
Большинство путешественников соблюдают правила и носят маску, тех, кто снимает, просят надеть ее обратно окружающие.
В январе в Объединенных Арабских Эмиратах число случаев COVID-19 выросло на 80 000 и составило почти 300 000. Ежедневно в стране выявляли более 4 000 инфицированных. Однако, по мнению медиков, всплеск заболеваемости был неизбежен, даже если бы страна была закрыта для иностранцев.
Кроме того, в ОАЭ один из самых высоких показателей по вакцинации в мире. При населении около десяти миллионов человек прививку сделали уже четыре миллиона.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в аэропортах Москвы из-за снега задержали и отменили более 30 рейсов.
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