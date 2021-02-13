В аэропортах Москвы из-за снега задержали и отменили более 30 рейсов 

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Согласно информации на утро13 февраля, во "Внуково" задержали пять рейсов, в "Домодедово" — 20 были задержаны, два отменены, в "Шереметьево" — шесть задержаны, один отменен.

Сильные снегопады начались в столице в ночь на пятницу. Из-за рекордных осадков в Москве образовались девятибалльные пробки.