Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶

В аэропортах Москвы из-за снега задержали и отменили более 30 рейсов 

Анна Арсеньева 1 час назад
В аэропортах Москвы из-за снега задержали и отменили более 30 рейсов
Фото: depositphotos.com
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" из-за сильного снегопада задержали или отменили более 30 рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Расписание".
Согласно информации на утро13 февраля, во "Внуково" задержали пять рейсов, в "Домодедово" — 20 были задержаны, два отменены, в "Шереметьево" — шесть задержаны, один отменен.
Сильные снегопады начались в столице в ночь на пятницу. Из-за рекордных осадков в Москве образовались девятибалльные пробки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что очереди из отдыхающих на курорте "Роза Хутор" сняли на видео.
Видео дня. Что скрывается под песками Сахары
Новости путешествий , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Домодедово , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тайные места в известных достопримечательностях мира
10:03
Тайные места в известных достопримечательностях мира
Заграница
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
00:12
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
Новости путешествий
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
00:13
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
Новости путешествий
Заброшенные города России
08:48
Заброшенные города России
Отдых в России
Что происходит внутри самого большого города-призрака
03:24
Что происходит внутри самого большого города-призрака
Заграница
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
01:02
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
Новости путешествий
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение