В аэропортах Москвы из-за снега задержали и отменили более 30 рейсов 

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" из-за сильного снегопада задержали или отменили более 30 рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Расписание".
Согласно информации на утро13 февраля, во "Внуково" задержали пять рейсов, в "Домодедово" — 20 были задержаны, два отменены, в "Шереметьево" — шесть задержаны, один отменен.
Сильные снегопады начались в столице в ночь на пятницу. Из-за рекордных осадков в Москве образовались девятибалльные пробки.
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