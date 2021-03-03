Жители Анапы пожаловались на массовое нашествие пауков 

В Анапе случилось массовое нашествие пауков. Жители города пожаловались на странное явление в социальных сетях.
Как сообщает "Московский комсомолец", машины, растения, лавочки оказались покрыты паутиной. Больше всего от пауков пострадали жители станицы Анапской и микрорайона Алексеевский.
«В Анапе произошло что-то несуразное. Все покрыто паутиной: машины, кусты — все совершенно белое», — рассказала жительница города.
@anapskoechernomore
Эксперты предположили, что нашествие пауков может быть связано с потеплением.
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