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Стюардесса приняла необычную позу и удивила пользователей Сети 

Мира Маркина 2 часа назад
Стюардесса приняла необычную позу и удивила пользователей Сети
Фото: @flight___love
Стюардесса приняла необычную позу в коротком платье в салоне бизнес-класса самолета и удивила пользователей Сети. Кадр разместил Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь членов экипажа.
На фотографии бортпроводница со скрещенными ногами сидит на тумбе, в которую встроены экраны для пассажиров. Девушка одета в синее короткое платье и черные туфли на каблуке.
Подписчики аккаунта восхитились фигурой стюардессы и оставили восторженные отзывы под снимком:

«Ты великолепна!»,

«Чудесные ноги»,

«Какая красотка!»,

«У тебя шикарнейшие ноги»,

«Хочется попасть к тебе на рейс»,

«Выглядит очень красиво».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса частного самолета раскрыла строгие табу на внешний вид.
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