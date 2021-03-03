Стюардесса приняла необычную позу и удивила пользователей Сети 

Стюардесса приняла необычную позу в коротком платье в салоне бизнес-класса самолета и удивила пользователей Сети. Кадр разместил Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь членов экипажа.
На фотографии бортпроводница со скрещенными ногами сидит на тумбе, в которую встроены экраны для пассажиров. Девушка одета в синее короткое платье и черные туфли на каблуке.
Подписчики аккаунта восхитились фигурой стюардессы и оставили восторженные отзывы под снимком:
«Ты великолепна!»,
«Чудесные ноги»,
«Какая красотка!»,
«У тебя шикарнейшие ноги»,
«Хочется попасть к тебе на рейс»,
«Выглядит очень красиво».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса частного самолета раскрыла строгие табу на внешний вид.