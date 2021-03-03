Стюардесса приняла необычную позу и удивила пользователей Сети 

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Стюардесса приняла необычную позу в коротком платье в салоне бизнес-класса самолета и удивила пользователей Сети. Кадр разместил Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь членов экипажа.

На фотографии бортпроводница со скрещенными ногами сидит на тумбе, в которую встроены экраны для пассажиров. Девушка одета в синее короткое платье и черные туфли на каблуке.

Подписчики аккаунта восхитились фигурой стюардессы и оставили восторженные отзывы под снимком:

«Ты великолепна!»,

«Чудесные ноги»,

«Какая красотка!»,

«У тебя шикарнейшие ноги»,

«Хочется попасть к тебе на рейс»,