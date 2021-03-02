Отдых на доступных для россиян пляжных курортах подорожал 

Стало известно о поднятии цен на отдых по большинству курортных направлений, которые на сегодняшний день доступны для россиян. Об этом со ссылкой на данные сервиса поиска и покупки туров Level.travel пишет «Комсомольская правда».

Эксперты отметили, что по сравнению с прошлой зимой цены на поездки в Объединенные Арабские Эмираты возросли вдвое. В среднем стоимость за тур на двоих равна 161 тысячи рублей.

Тем временем отдых на Кубе подорожал на 48 процентов. Путешественникам придется заплатить не меньше 147 тысяч рублей за недельный тур на двоих. Мальдивы обойдутся в 391 тысячу, а остров Занзибар — в 185 тысяч рублей.