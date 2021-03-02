Эксперты озвучили стоимость туров в Турцию на майские праздники 

Россияне смогут отдохнуть в Турции в начале мая за 46 тысяч рублей — это минимальная стоимость турпакета в отель категории "три звезды" без питания. Об этом сообщает TourDom.ru.

Эксперты рассказали, что в Кемере в "трехзвездочном" отеле "все включено" недельный отдых за двоих обойдется в 51,5 тысячу рублей. А в Мармарисе можно отдохнуть вдвоем в "четырехзвездочной" гостинице с завтраками всего за 48,5 тысяч рублей.

Тем временем отпуск в "пятизвездочном" отеле по системе "все включено" обойдется в несколько раз дороже. За отдых в Белеке придется заплатить 110 тысяч рублей, а в Кемере — от 194 тысяч рублей.