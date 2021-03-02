Ещё
Далее:
Читайте также:

Эксперты озвучили стоимость туров в Турцию на майские праздники 

Катерина Саломе 1 час назад
Эксперты озвучили стоимость туров в Турцию на майские праздники
Фото: depositphotos.com
Россияне смогут отдохнуть в Турции в начале мая за 46 тысяч рублей — это минимальная стоимость турпакета в отель категории "три звезды" без питания. Об этом сообщает TourDom.ru.
Эксперты рассказали, что в Кемере в "трехзвездочном" отеле "все включено" недельный отдых за двоих обойдется в 51,5 тысячу рублей. А в Мармарисе можно отдохнуть вдвоем в "четырехзвездочной" гостинице с завтраками всего за 48,5 тысяч рублей.
Тем временем отпуск в "пятизвездочном" отеле по системе "все включено" обойдется в несколько раз дороже. За отдых в Белеке придется заплатить 110 тысяч рублей, а в Кемере — от 194 тысяч рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Турция будет требовать тесты на COVID-19 от туристов до 26 мая.
Видео дня. Самые необычные бассейны мира
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети
Отдых в России
Самые большие волны, снятые на видео
04:55
Самые большие волны, снятые на видео
Заграница
Стюардесса оценила способность обычного пассажира посадить самолет
00:34
Стюардесса оценила способность обычного пассажира посадить самолет
Новости путешествий
Россиян разозлили «опасные игры» с морем в Сочи
00:38
Россиян разозлили «опасные игры» с морем в Сочи
Новости путешествий
Экстренная посадка самолета на автомагистраль попала на видео
02:18
Экстренная посадка самолета на автомагистраль попала на видео
Новости путешествий
Стюардесс обвинили в нацизме из-за снятия с рейса еврейской семьи
01:48
Стюардесс обвинили в нацизме из-за снятия с рейса еврейской семьи
Новости путешествий
Хургада против Шарм-эль-Шейха: в чем разница курортов
10:15
Хургада против Шарм-эль-Шейха: в чем разница курортов
Заграница
Что категорически нельзя делать туристам в Египте
06:14
Что категорически нельзя делать туристам в Египте
Лайфхаки
Туристка разделась на горе в Сочи и разозлила россиян
00:14
Туристка разделась на горе в Сочи и разозлила россиян
Новости путешествий
Почему на побережье Чили нет пляжных курортов
08:36
Почему на побережье Чили нет пляжных курортов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение