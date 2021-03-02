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Популярная в Сети стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines оценила способность обычного пассажира без специальной подготовки посадить самолет. Таким роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

@taisacabincrew / TikTok

По словам стюардессы, распространенное мнение о том, что большинство современных самолетов полностью автоматизированы и летают с помощью нажатия «нескольких кнопочек», на самом деле не соответствует действительности.

«Если это было бы правдой, любой пассажир мог бы безопасно посадить самолет», — заявила бортпроводница.

Она объяснила, что даже при самых современных технологиях

пилоты принимают максимальное участие в управлении лайнерами. А практически все задачи, которые выполняет судно, в поступают по команде членов экипажа.

Поэтому обычный человек в реальной жизни самолет посадить не сможет: