Популярная в Сети стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines оценила способность обычного пассажира без специальной подготовки посадить самолет. Таким роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.
@taisacabincrew / TikTok
По словам стюардессы, распространенное мнение о том, что большинство современных самолетов полностью автоматизированы и летают с помощью нажатия «нескольких кнопочек», на самом деле не соответствует действительности.
«Если это было бы правдой, любой пассажир мог бы безопасно посадить самолет», — заявила бортпроводница.
Она объяснила, что даже при самых современных технологиях
пилоты принимают максимальное участие в управлении лайнерами. А практически все задачи, которые выполняет судно, в поступают по команде членов экипажа.
Поэтому обычный человек в реальной жизни самолет посадить не сможет:
«Обычный человек даже не сможет настроить связь с диспетчерами, не говоря уже о навигации и программировании».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала об изменах на работе.