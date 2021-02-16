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Стюардесса рассказала правду об изменах на работе 

Мария Грибова 1 час назад
Стюардесса рассказала правду об изменах на работе
Фото: РИА Новости
Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала об изменах пилотов и бортпроводниц. Этим она поделилась в видео, опубликованном в социальной сети TikTok.
Стюардесса призналась, что сотрудники авиакомпании действительно часто бывают неверны своим партнерам. Также девушка заявила, что эта работа может либо укрепить эмоциональную связь, либо окончательно разрушить ее.

«Если вы видите, что кто-то снимает обручальное кольцо перед работой, лучше сразу бегите»,

— поделилась Камалани.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса положила предмет в ручную кладь и насмешила подписчиков.
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