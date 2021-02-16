Стюардесса положила предмет в ручную кладь и насмешила подписчиков 

Стюардесса авиакомпании American Airlines положила в ручную кладь всего один предмет, чем вызвала смех у своих подписчиков. Ролик из путешествия бортпроводница опубликовала в TikTok.

Девушка объяснила, что иногда ей приходится класть странные вещи в багаж. Например, недавно ей нужно было перевезти кухонный миксер на другой конец страны. Забавно, но аппарат занял весь чемодан!

кадр из видео

«Когда я шла по аэропорту, то смеялась сама над собой. Никто не знал о моем маленьком секрете», — поделилась бортпроводница.

Подписчики тоже посмеялись над этой ситуацией.