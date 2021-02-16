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Стюардесса положила предмет в ручную кладь и насмешила подписчиков 

Даня Виттиг 20 минут назад
Стюардесса положила предмет в ручную кладь и насмешила подписчиков
Фото: depositphotos.com
Стюардесса авиакомпании American Airlines положила в ручную кладь всего один предмет, чем вызвала смех у своих подписчиков. Ролик из путешествия бортпроводница опубликовала в TikTok.
Девушка объяснила, что иногда ей приходится класть странные вещи в багаж. Например, недавно ей нужно было перевезти кухонный миксер на другой конец страны. Забавно, но аппарат занял весь чемодан!
кадр из видео

«Когда я шла по аэропорту, то смеялась сама над собой. Никто не знал о моем маленьком секрете», — поделилась бортпроводница.

Подписчики тоже посмеялись над этой ситуацией.

«Хахаха, ты такая смешная», «Я сотрудник компании, которая производит эти миксеры. Только что показал это своему боссу хаха», «Как забавно! Мне вот однажды пришлось упаковать в ручную кладь надувной матрас и хлеб», — писали они в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, где отдыхают стюардессы во время дальних перелетов.
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