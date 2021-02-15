Где отдыхают стюардессы во время дальних перелетов 

Обычно трансатлантический перелет длится от 13 до 16 часов. Но удивление у пассажиров вызывают не часы, проведенные в небе, а стюардессы, которые проводят все это время на ногах и выглядят свежими. "Рамблер" выяснил, как отдыхают стюардессы во время полета.

Иногда в ходе перелета можно увидеть, как стюардесса спускается "с крыши лайнера". Дело в том, что в верхней части лайнеров находятся спальные места для членов экипажа. Иногда комнаты располагаются в передней части, над салоном бизнес-класса.

thesun.co.uk.

Обычно в таких комнатах находится от шести до десяти кроватей. Иногда они похожи на плацкартный вагон со шторками, иногда на каюту корабля с двухуровневыми кроватями, а порой это просто матрасы, разложенные на полу.

По словам стюардесс, выспаться получается не всегда, так как надо быть бдительными. Поэтому, в основном, бортпроводницы дремлют, читают книги и сидят в телефоне.

Также в спальных комнатах может располагаться небольшой санузел с душем и туалетом, так как бортпроводники должны всегда выглядеть опрятно и свежо.

В основном, на длительных перелетах присутствует усиленный экипаж, который состоит из большего количества сотрудников. В таком случае коллеги могут подменять друг друга и отдохнуть какое-то количество времени. Так как бдительность и ясный ум для члена экипажа — это залог безопасности пассажиров.