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Где отдыхают стюардессы во время дальних перелетов 

Даня Виттиг 4 часа назад
Где отдыхают стюардессы во время дальних перелетов
Фото: depositphotos.com
Обычно трансатлантический перелет длится от 13 до 16 часов. Но удивление у пассажиров вызывают не часы, проведенные в небе, а стюардессы, которые проводят все это время на ногах и выглядят свежими. "Рамблер" выяснил, как отдыхают стюардессы во время полета.
Иногда в ходе перелета можно увидеть, как стюардесса спускается "с крыши лайнера". Дело в том, что в верхней части лайнеров находятся спальные места для членов экипажа. Иногда комнаты располагаются в передней части, над салоном бизнес-класса.
thesun.co.uk.
Обычно в таких комнатах находится от шести до десяти кроватей. Иногда они похожи на плацкартный вагон со шторками, иногда на каюту корабля с двухуровневыми кроватями, а порой это просто матрасы, разложенные на полу.
По словам стюардесс, выспаться получается не всегда, так как надо быть бдительными. Поэтому, в основном, бортпроводницы дремлют, читают книги и сидят в телефоне.
Также в спальных комнатах может располагаться небольшой санузел с душем и туалетом, так как бортпроводники должны всегда выглядеть опрятно и свежо.
В основном, на длительных перелетах присутствует усиленный экипаж, который состоит из большего количества сотрудников. В таком случае коллеги могут подменять друг друга и отдохнуть какое-то количество времени. Так как бдительность и ясный ум для члена экипажа — это залог безопасности пассажиров.
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