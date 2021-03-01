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Стюардесс обвинили в нацизме из-за снятия с рейса еврейской семьи 

Анна Арсеньева 53 минуты назад
Члены экипажа авиакомпании Frontier Airlines отменили рейс из Майами в Нью-Йорк из-за отказа некоторых пассажиров надеть маски. За это их обвинили в нацизме.
Как сообщает New York Post, перед полетом 28 февраля произошел конфликт между стюардессами и семьей ортодоксальных евреев. Пассажиры отказались надеть маски и не захотели покидать самолет. Представители авиакомпании заявили, что были задействованы местные правоохранительные органы. Нарушителей отстранили от полета, а рейс перенесли на утро следующего дня.
Однако Херши Гринбаум рассказал, что ссора произошла из-за отказа надевать маску на полуторагодовалого ребенка. Они предложили надеть на мальчика покрывало, но членов экипажа это не устроило.

«Большинство людей были возмущены: "Евреи или не евреи, почему вы придираетесь к 18-месячному ребенку?"», — рассказал мужчина о недовольстве других пассажиров.

Очевидцы засняли произошедшее на видео.

"Чего вы добиваетесь?", "Вы заплатите за последствия", "Это нацистская Германия", — возмутились люди.

Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса задрала ноги и очаровала пользователей Сети.
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