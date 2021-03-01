Стюардесса задрала ноги и очаровала пользователей Сети

Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь бортпроводников, опубликовал фото стюардессы в кабине пилота. Кадр восхитил пользователей Сети.
На фото бортпроводница сидит в кресле командира корабля, задрав обе ноги на приборную панель. Девушка одета в темную мини-юбку и рубашку. Стюардесса держится за козырек фуражки пилота и улыбается в камеру.
@flight___love
В комментариях подписчики аккаунта восхитились внешностью бортпроводницы:
«Какая красивая женщина»,
«Вы выглядите очень привлекательно»,
«Потрясающий снимок»,
«Прекрасная улыбка»,
«Невероятные ноги».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса напомнила о долге авиакомпании при задержке и отмене рейса.