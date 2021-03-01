Стюардесса задрала ноги и очаровала пользователей Сети

Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь бортпроводников, опубликовал фото стюардессы в кабине пилота. Кадр восхитил пользователей Сети.

На фото бортпроводница сидит в кресле командира корабля, задрав обе ноги на приборную панель. Девушка одета в темную мини-юбку и рубашку. Стюардесса держится за козырек фуражки пилота и улыбается в камеру.

@flight___love

В комментариях подписчики аккаунта восхитились внешностью бортпроводницы:

«Какая красивая женщина»,

«Вы выглядите очень привлекательно»,

«Потрясающий снимок»,

«Прекрасная улыбка»,