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Стюардесса задрала ноги в кабине пилота и очаровала пользователей Сети 

Мира Маркина 5 часов назад
Стюардесса задрала ноги и очаровала пользователей Сети
Фото: @skyhighsugar
Instagram-аккаунт @flight___love, освещающий жизнь бортпроводников, опубликовал фото стюардессы в кабине пилота. Кадр восхитил пользователей Сети.
На фото бортпроводница сидит в кресле командира корабля, задрав обе ноги на приборную панель. Девушка одета в темную мини-юбку и рубашку. Стюардесса держится за козырек фуражки пилота и улыбается в камеру.
@flight___love
В комментариях подписчики аккаунта восхитились внешностью бортпроводницы:

«Какая красивая женщина»,

«Вы выглядите очень привлекательно»,

«Потрясающий снимок»,

«Прекрасная улыбка»,

«Невероятные ноги».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса напомнила о долге авиакомпании при задержке и отмене рейса.
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