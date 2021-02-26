Стюардесса напомнила о долге авиакомпании при задержке и отмене рейсов 

Российская стюардесса напомнила пассажирам, какие правила должны строго соблюдать авиакомпании при задержке или отмене рейса. Об этом она написала Instagram.

По ее словам, перевозчик при любых обстоятельствах обязан обеспечить туристам комфортные условия ожидания. Как правило, через два часа ожидания туристам должны предоставить прохладительные напитки, два телефонных звонка или возможность отправить e-mail, а также комнату матери и ребенка для родителей с детьми до семи лет.

Спустя четыре часа ожидания в дневное время или шесть часов в ночное путешественникам подают горячее питание. В случае задержки рейса более чем на шесть часов ночью или восемь часов днем — обеспечивается бесплатное размещение в отеле и трансфер до аэропорта.

Пассажир имеет право отказаться от перелета и вернуть полную стоимость билета даже по невозвратному тарифу. Правда, это можно сделать, если турист зарегестрировался на рейс и приехал в аэропорт. Также авиакомпании не могут требовать доплаты за перелет резервным бортом или воздушным судном другой компании.

«Если вы летите с пересадкой по одному билету и опоздали на второй рейс из-за задержки первого, то вас бесплатно пересадят на другой стыковочный. Это не распространяется на случай, если билетов было два, даже одной авиакомпании», — заметила автор материала.

Путешественникам всегда следует сохранять при себе посадочный талон, а в случае задержки или отмены рейса первым делом обращаться к представителю авиакомпании на стойке регистрации или звонить на горячую линию.