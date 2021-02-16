На что имеет право пассажир поезда иногда не знает даже сам пассажир. Поэтому в спорных ситуациях человек, купивший билет на проезд, зачастую пасует перед сложившимися обстоятельствами и идет на уступки, лишь бы не вступать в спор. От постельного белья можно отказаться, равно как собирать и сдавать его, поэтому если вы не хотите этого делать — ваше право. Зачастую люди сами собирают за собой белье для того, чтобы помочь проводнику, но заставлять вас это делать права никто не имеет.

Нужно ли уступать место человеку, настоятельно просящему отдать ему нижнюю полку, что можно попросить у проводника бесплатно, а также многое другое, о чем граждане зачастую не догадываются, вы узнаете из этого видео.