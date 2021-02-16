Простые вещи, которые запрещено вывозить из разных стран 

В каждой стране есть свои правила перевозки грузов, многие из них схожи, но есть и такие, о которых незнающему человеку очень сложно догадаться. Именно по этой причине туристы иногда нарушают таможенные правила. «Рамблер» расскажет, какие безобидные вещи нельзя вывозить из некоторых стран и ввозить на их территории.

Лекарства

Определенные правила на ввоз и вывоз медицинских препаратах действуют практически во всех странах мира. Главные требования повсюду: чтобы названия лекарства легко читались, а их упаковки должны быть плотно закрытыми. Необходимо также иметь при себе рецепт от врача на некоторые препараты. Однако, в Китае есть дополнительные требования: из страны нельзя вывозить лекарства на сумму свыше 300 юаней (около 3500 рублей), поскольку это может быть расценено таможенниками как покупка для будущей реализации в другой стране, а это нарушение закона.

Книги

Итальянские законы строго запрещают вывозить из страны книги, возраст которых превышает полвека, поскольку такие издания считаются особо ценными. Таможенники на Кубе обязательно подвергают книги строгой проверке, чтобы убедиться, что на них нет библиотечных штампов. А из Таджикистана просто запрещено вывозить любые книги.

Монеты

Нередко по окончании путешествия в кошельках остаются местные монетки. Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но на самом деле, порой это может стать проблемой на таможне. Например, Индии существует запрет на вывоз монет местной валюты: их можно обменять или продать.