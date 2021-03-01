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Впервые посетивший Россию турок рассказал о своих главных удивлениях 

Мира Маркина 2 часа назад
Впервые посетивший Россию турок рассказал о своих главных удивлениях
Фото: depositphotos.com
Женатый на россиянке турок впервые побывал в России и рассказал, что его больше всего поразило на родине супруги. Своими впечатлениями мужчина поделился в блоге о путешествиях на платформе "Яндекс. Дзен".
Прежде всего туриста удивила погода. Он считал, что в России зимой всегда минус 30 градусов, но Санкт-Петербург встретил его ледяным дождем.

"Было холодно, но такие зимы он видел и в Стамбуле",

— заявила его жена.
Турок также отметил гостеприимство россиян, но признался, что некоторые блюда местной кухни показались ему странными. В частности, селедка под шубой, бутерброды с икрой и холодец.
Жителя Турции также удивило то, что в России никто не торгуется, а в общественных местах часто можно встретить "бойких женщин".

"Он до сих пор с ужасом вспоминает, как какая-то бабушка кричала на парня в метро. И как одна женщина устроила скандал в магазине",

— говорится в блоге.
Еще одна вещь, которая приятно удивила турка, — любовь россиян к чтению:

"Иногда во всем вагоне метро не читали только мы!".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянка выяснила у турок суть прозвища "Наташа" для славянок.
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