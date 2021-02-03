Россиянка выяснила у турок суть прозвища «Наташа» для славянок 

Россиянка, побывавшая в Турции, выяснила у местных жителей суть прозвища "Наташа" для славянок. Своими наблюдениями туристка поделилась в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

Путешественница по имени Наталья сначала посетила черноморское побережье и Анкару, а затем отправилась на "зимовку" в Анталью — самый "русский" регион страны, где и столкнулась с тем, что ее имя стало нарицательным.

По словам одного из местных, туркам нравится это имя, потому что его, в отличие от многих других русских имен, легко произносить, и оно "звучит как музыка".

«Дома я погуглила, и действительно — в турецком языке есть определенные нюансы сочетания гласных и согласных, и русские имена часто для турок труднопроизносимы»,

— пояснила автор поста.

Еще одна Наталья из России, переехавшая в Турцию несколько десятков лет назад, заявила, что мода на "Наташ" уже прошла, и теперь она редко слышит соответствующие шутки в свой адрес:

«Когда в 90-е сюда ехали девчонки, это имя лучше всего запомнилось, и турки стали его использовать, кричать девчонкам, с которыми хотят познакомиться, — вдруг угадают».

Вместе с тем муж-турок женщины признался, что раньше на местных курортах было много россиянок с этим именем, из-за чего впоследствии им стали обозначить русских девушек в целом. Сам он подчеркнул, что давно ассоциирует "Наташу" только со своей русской супругой.