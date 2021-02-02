Турагенты назвали цены на отдых в Турции в мае 

Представители турагентств рассказали, какие турецкие отели пользуются спросом на майские праздники и по каким ценам можно забронировать отдых. Об этом сообщает редакция TourDom.ru Тарифы приведены по состоянию на 1 февраля.

Стоимость отдыха с 1 по 5 мая в недорогих пятизвездочных отелях Белека Belconti Resort Hotel и Belek Beach Resort обойдется в 70 500 и 86 700 руб. на двоих соответственно. В Бодруме востребован Crystal Green Bay Resort (87 500 руб.), а в Анталье — Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace (74 тыс. руб.). Тем временем в Кемере пользуется спросом отель Limak Limra, который обойдется в 73 500 рублей за неделю на двоих.