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Турагенты назвали цены на отдых в Турции в мае 

Катерина Саломе 3 часа назад
Турагенты назвали цены на отдых в Турции в мае
Фото: depositphotos.com
Представители турагентств рассказали, какие турецкие отели пользуются спросом на майские праздники и по каким ценам можно забронировать отдых. Об этом сообщает редакция TourDom.ru Тарифы приведены по состоянию на 1 февраля.
Стоимость отдыха с 1 по 5 мая в недорогих пятизвездочных отелях Белека Belconti Resort Hotel и Belek Beach Resort обойдется в 70 500 и 86 700 руб. на двоих соответственно. В Бодруме востребован Crystal Green Bay Resort (87 500 руб.), а в Анталье — Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace (74 тыс. руб.). Тем временем в Кемере пользуется спросом отель Limak Limra, который обойдется в 73 500 рублей за неделю на двоих.
Представители турагентств сообщают, что хотя интерес к турам на весну-лето есть, он пока далек от прежних показателей. «Туры на июнь-июль покупают реже, поскольку в этот период туристы ожидают спецпредложений», — отметил руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, добавив, что основная причина отсутствия большого интереса к раннему бронированию Турции — высокие тарифы.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что живущая в Турции россиянка указала на минусы отдыха в стране зимой.
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Новости путешествий , Алексан Мкртчян
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