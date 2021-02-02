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Живущая в Турции россиянка указала на минусы отдыха в стране зимой 

Катерина Саломе 1 час назад
Живущая в Турции россиянка указала на минусы отдыха в стране зимой
Фото: depositphotos.com
Живущая в Турции россиянка перечислила плюсы и минусы отдыха на курортах страны. Об этом она поведала в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Прежде всего, по словам автора, проблема заключается в частичном или полном прекращении работы многих объектов размещения после окончания туристического сезона. Это связано с низкой степенью загруженности. По той же причине нет разнообразия в питании.

«Голодными, конечно, не останетесь, но и выбирать не придется»,

— отметила блогерша.
Также девушка считает одним из явных недостатков погоду.

«Зима есть зима, из-за погоды, собственно, все эти минусы и появляются. Была бы хорошая погода, было бы больше людей, больше ресторанов открыто, анимация была бы»,

— резюмировала автор.
Тем не менее, как утверждает блогерша, отдых в Турции зимой имеет некоторые плюсы. К ним относятся низкие цены на проживание и отсутствие толп туристов.

«Меньше народу, больше кислороду. Как кстати это выражение! Действительно, зимой в отелях мало людей, и в этом тоже есть свой плюс»,

— заявила россиянка.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что блогерша объяснила, каким россиянам не стоит отдыхать в Грузии.
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