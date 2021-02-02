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Блогерша объяснила, каким россиянам не стоит отдыхать в Грузии 

Катерина Саломе 2 часа назад
Блогерша объяснила, каким россиянам не стоит отдыхать в Грузии
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Имеющая грузинское происхождение россиянка заявила, что некоторым соотечественникам может не понравится отдых в Грузии ввиду их отпускных предпочтений. Своим мнением она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Автор утверждает, что существует несколько категорий людей, которым на территории страны «будет действительно плохо». Прежде всего, Грузия придется не по вкусу тем, кто привык останавливаться в турецких отелях формата all inclusive.

«В Грузии я таких туров не встречала, да и они не нужны там — как можно оставаться в отеле, когда вокруг столько прекрасного! А "все включено" с грузинской едой: безлимитный шашлык, хинкали, хачапури, вино и чача»,

— отметила блогерша.
Также, по мнению россиянки, не стоит приезжать в страну и тем, кто любит роскошь и не готов за нее платить. При этом автор поста подчеркнула, что в Грузии достаточно много дорогостоящих отелей и апартаментов с комфортными условиями.

«Грузия не понравится людям мнительным, тем, кто не переносит панибратства, никогда не здоровается с таксистами и предпочитает не тратить слова попусту»,

— резюмировала девушка.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что происходящее на опустевших пляжах Таиланда сняли на видео.
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