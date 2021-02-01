Происходящее на опустевших пляжах Таиланда сняли на видео 

В Сети опубликовали видео с популярного курорта Таиланда Паттайя, который опустел из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал The Thaiger.

В ролике показали городские пляжи и прибрежные зоны, на которых практически нет людей. Из-за распространения коронавируса и введенных на фоне пандемии ограничений там случился массовый отток туристов. Хотя обычно в это время на курорте большое количество отдыхающих.

Отсутствие путешественников привело к тому, что многие сотрудники, задействованные в сфере обслуживания и туризма, потеряли работу.