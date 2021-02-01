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Происходящее на опустевших пляжах Таиланда сняли на видео 

Анна Арсеньева 1 час назад
В Сети опубликовали видео с популярного курорта Таиланда Паттайя, который опустел из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал The Thaiger.
В ролике показали городские пляжи и прибрежные зоны, на которых практически нет людей. Из-за распространения коронавируса и введенных на фоне пандемии ограничений там случился массовый отток туристов. Хотя обычно в это время на курорте большое количество отдыхающих.
Отсутствие путешественников привело к тому, что многие сотрудники, задействованные в сфере обслуживания и туризма, потеряли работу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что хозяин гостиницы избил гостя, поперчившего еду.
Новости путешествий , Видео
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