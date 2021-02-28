Эксперты назвали самые дешевые авиабилеты на 8 Марта 

Эксперты выбрали самые дешевые направления для поездки по России на 8 Марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали 50 самых популярных запросов пользователей на предстоящие праздники. Самым дешевым оказался перелет из Москвы в Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета туда-обратно составила 3,9 тысячи рублей.

Второе место по дешевизне занял Воронеж. Слетать туда на 8 Марта стоит около четырех тысяч рублей. На 900 рублей дороже оказался билет в Екатеринбург. Город занял третье место в списке.

Следующими оказались Уфа, Махачкала, Казань и Минеральные Воды. Перелет в эти города обойдется путешественникам в сумму от пяти до десяти тысяч рублей. Билеты в Калининград на длинные выходные стоят как минимум 10,3 тысячи рублей, а в Симферополь и Сочи — 12 и 14 тысяч соответственно.