Дубай станет первым городом с паспортами здоровья для туристов 

Авиакомпания Emirates и Управление здравоохранения Дубая подписали Меморандум о сотрудничестве. В итоге, Дубай станет первым городом мира с цифровой проверкой медицинских карт путешественников. Это связано с доступом и информации о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает TURIZM.RU.

Документ подписал шейх Ахмед бен Саид Аль-Мактумом — главный исполнительный директор Emirates и Авад Аль-Кетби — генеральный директор Дубайского Управления здравоохранения.

Отмечается, что Дубай в последние десятилетия стал ведущим мировым авиатранспортным узлом, а также одним их самых прогрессивных городов в области электронных сервисов.

Программа поможет осуществлять бесконтактную проверку документов в аэропорту и снизит время, проведенное на контроле. А сам процесс станет более надежным и эффективным, то есть, полностью соответствовать общемировым требованиям по борьбе с инфекцией.

По данным СМИ, реализация проекта «начнется немедленно», а значит, в самое ближайшее время туристы смогут проверить заявления и обещания чиновников и бизнесменов на себе.