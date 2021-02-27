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Дубай станет первым городом с паспортами здоровья для туристов 

Даня Виттиг 2 часа назад
Авиакомпания Emirates и Управление здравоохранения Дубая подписали Меморандум о сотрудничестве. В итоге, Дубай станет первым городом мира с цифровой проверкой медицинских карт путешественников. Это связано с доступом и информации о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает TURIZM.RU.
Документ подписал шейх Ахмед бен Саид Аль-Мактумом — главный исполнительный директор Emirates и Авад Аль-Кетби — генеральный директор Дубайского Управления здравоохранения.
Отмечается, что Дубай в последние десятилетия стал ведущим мировым авиатранспортным узлом, а также одним их самых прогрессивных городов в области электронных сервисов.
Программа поможет осуществлять бесконтактную проверку документов в аэропорту и снизит время, проведенное на контроле. А сам процесс станет более надежным и эффективным, то есть, полностью соответствовать общемировым требованиям по борьбе с инфекцией.
По данным СМИ, реализация проекта «начнется немедленно», а значит, в самое ближайшее время туристы смогут проверить заявления и обещания чиновников и бизнесменов на себе.
Ранее "Рамблер" сообщал, чем отличается жизнь в Турции от жизни в России.
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Новости путешествий , Видео , Emirates
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