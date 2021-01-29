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Путешественница из России сравнила жизнь в Турции и в РФ 

Даня Виттиг 31 минуту назад
Путешественница из России сравнила жизнь в Турции и в РФ
Фото: depositphotos.com
Россиянка переехала в Аланью на зиму и сравнила жизнь в Турции и России. Своими мыслями она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».
Девушка отметила, что жители Турции намного больше курят и «дымят повсюду». В России же действует запрет на курение в общественных местах. Также девушка отметила, что в стране отсутствуют фиксированные цены.

«Мне нравится, что в России нигде не надо торговаться. А в Турции на тебя могут даже обидеться, если ты не согласишься «поиграть» в продавцов», — добавила она.

Туристка отметила, что в России большой выбор заграничных товаров, техники и продуктов. Среди других плюсов россиянка отметила хорошие цены на центральное отопление, быстрый интернет и разнообразие салонов красоты.

«В России гораздо проще пробовать что-то новое. Даже в маленьком городе очень просто сходить в книжный магазин, на концерт или в театр. В Турции легко найти спортивную или языковую школу. А вот жажду творчества придется попридержать», — резюмировала она.

Ранее "Рамблер" сообщал, как проводят досмотр в Турции.
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