Путешественница из России сравнила жизнь в Турции и в РФ 

Россиянка переехала в Аланью на зиму и сравнила жизнь в Турции и России. Своими мыслями она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».

Девушка отметила, что жители Турции намного больше курят и «дымят повсюду». В России же действует запрет на курение в общественных местах. Также девушка отметила, что в стране отсутствуют фиксированные цены.

«Мне нравится, что в России нигде не надо торговаться. А в Турции на тебя могут даже обидеться, если ты не согласишься «поиграть» в продавцов», — добавила она.

Туристка отметила, что в России большой выбор заграничных товаров, техники и продуктов. Среди других плюсов россиянка отметила хорошие цены на центральное отопление, быстрый интернет и разнообразие салонов красоты.