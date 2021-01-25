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Россиянин пожаловался на «хамский досмотр» в Турции 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Россиянин пожаловался на «хамский досмотр» в Турции
Фото: depositphotos.com
Российский турист рассказал о "хамском" процессе досмотра в аэропорту Турции. Об этом он написал в своем блоге "Мир в кармане" на платформе "Яндекс. Дзен".
Путешественник возвращался с отдыха в Анталье. Во время досмотра в аэропорту сотрудница, не спросив разрешения, вытряхнула содержимое его рюкзака, в том числе фототехнику, на железный стол.

"С таким откровенным пренебрежением к пассажирам мы столкнулись впервые. Обычно, если ваши вещи вызывают какое-либо подозрение, сотрудники просят пассажира самого открыть сумку и показать содержимое. Оказывается, в моем рюкзаке лежал фотоаппарат, который и привлек внимание сотрудника таможни, но просить меня, чтобы я сам достал и показал его, похоже, было ниже ее достоинства", — рассказал мужчина.

Кроме того, он остался недоволен высокими ценами на еду в аэропорту:

"Мы решили потратить свои последние, оставшиеся после отдыха 20 долларов на местную кулинарию. Какого было мое удивление, что за наши оставшиеся деньги можно купить всего один бургер и бутылку воды и это было в самом доступном кафе в аэропорту".

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин оголился на пляже Сочи и возмутил местных.
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