Россиянин пожаловался на «хамский досмотр» в Турции 

Российский турист рассказал о "хамском" процессе досмотра в аэропорту Турции. Об этом он написал в своем блоге "Мир в кармане" на платформе "Яндекс. Дзен".

Путешественник возвращался с отдыха в Анталье. Во время досмотра в аэропорту сотрудница, не спросив разрешения, вытряхнула содержимое его рюкзака, в том числе фототехнику, на железный стол.

"С таким откровенным пренебрежением к пассажирам мы столкнулись впервые. Обычно, если ваши вещи вызывают какое-либо подозрение, сотрудники просят пассажира самого открыть сумку и показать содержимое. Оказывается, в моем рюкзаке лежал фотоаппарат, который и привлек внимание сотрудника таможни, но просить меня, чтобы я сам достал и показал его, похоже, было ниже ее достоинства", — рассказал мужчина.

Кроме того, он остался недоволен высокими ценами на еду в аэропорту: