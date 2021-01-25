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Россиянин оголился на пляже Сочи и возмутил местных 

Мира Маркина 4 часа назад
Неизвестный россиянин оголился на пляже Сочи и возмутил местных жителей. Мужчину засняли очевидцы, видео опубликовало сообщество "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".
Инцидент произошел в микрорайоне Светлана на центральном пляже города:

«В Сочи какое-то обострение среди желающих оголиться. Парня не смущали ни маленькие дети, ни пожилые люди. По мнению очевидцев, в городе пора уже задействовать полицию нравов»,

— говорится в подписи к видео.
Подписчики паблика также немедленно раскритиковали туриста:

«Животное»,

«Задолбали уже эти "мудисты". А полиция с гвардией только бабок в переходе гоняет…»,

«Нужно немного включить безмозговую голову и искупаться в трусах, и все!»,

«Купайся, но имей уважение к людям. Средь белого дня. Это вообще он переборщил. Можно же было хотя бы, если на то пошло, прикрыться полотенцем?».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что плавающая в Черном море пара возмутила местных.
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