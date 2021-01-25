Неизвестный россиянин оголился на пляже Сочи и возмутил местных жителей. Мужчину засняли очевидцы, видео опубликовало сообщество "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".
Инцидент произошел в микрорайоне Светлана на центральном пляже города:
«В Сочи какое-то обострение среди желающих оголиться. Парня не смущали ни маленькие дети, ни пожилые люди. По мнению очевидцев, в городе пора уже задействовать полицию нравов»,
— говорится в подписи к видео.
Подписчики паблика также немедленно раскритиковали туриста:
«Животное»,
«Задолбали уже эти "мудисты". А полиция с гвардией только бабок в переходе гоняет…»,
«Нужно немного включить безмозговую голову и искупаться в трусах, и все!»,
«Купайся, но имей уважение к людям. Средь белого дня. Это вообще он переборщил. Можно же было хотя бы, если на то пошло, прикрыться полотенцем?».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что плавающая в Черном море пара возмутила местных.