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Плавающая в Черном море пара возмутила жителей Сочи 

Мария Грибова 2 часа назад
Пара туристов искупалась в Черном море в январе, чем возмутила местных жителей Сочи. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.
На видео можно увидеть, как парень с девушкой, взявшись за руки, заходят в море. Пользователи, увидев это, негативно отреагировали на поступок героев ролика:

«А потом люди, рискуя своей жизнью, спасают тонущих идиотов».

«Пьяненьким и море по колено! Глупо».

«А потом родить не могут, ходят по врачам».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Кипр открывает границы для иностранных туристов.
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