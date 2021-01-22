Плавающая в Черном море пара возмутила жителей Сочи 

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Пара туристов искупалась в Черном море в январе, чем возмутила местных жителей Сочи. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.

На видео можно увидеть, как парень с девушкой, взявшись за руки, заходят в море. Пользователи, увидев это, негативно отреагировали на поступок героев ролика:

«А потом люди, рискуя своей жизнью, спасают тонущих идиотов».

«Пьяненьким и море по колено! Глупо».