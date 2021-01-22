Плавающая в Черном море пара возмутила жителей Сочи 

Пара туристов искупалась в Черном море в январе, чем возмутила местных жителей Сочи. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем события на Кубани.
На видео можно увидеть, как парень с девушкой, взявшись за руки, заходят в море. Пользователи, увидев это, негативно отреагировали на поступок героев ролика:
«А потом люди, рискуя своей жизнью, спасают тонущих идиотов».
«Пьяненьким и море по колено! Глупо».
«А потом родить не могут, ходят по врачам».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Кипр открывает границы для иностранных туристов.