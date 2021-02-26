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Туристка разделась на горе в Сочи и разозлила россиян 

Анна Арсеньева 46 минут назад
Девушка прокатилась по склону горнолыжного курорта в Сочи без одежды и опубликовала видео в сеть. Ролик, опубликованный в Instagram-аккаунте @sochi__today, вызвал негодование у российских пользователей.
В начале видео сноубордистка едет в спортивном костюме, а потом, якобы выпив напиток, появляется в кадре в одном купальнике и шлеме.

«Где такой напиток волшебный взять? Может, ребята местную чачу с собой прихватили?» — подписали ролик в Instagram.

Пользователей сети разозлил поступок россиянки. В комментариях девушку пристыдили:

«Совсем уже совесть потеряли», «Бесстыдники», «Видео красивое, слов нет, но вот мотивы? Недостаток мужского внимания? Неудовлетворенность личной жизнью?», «Ощущение, что не может дождаться лета и весны, так хочет показать больше голого тела, бред», «Мне жалко этих людей, они ж больны», «Такой бред! Это деградация».

Однако некоторые напомнили критикам, что в России каждый год зимой проводят фестиваль, на котором лыжники и сноубордисты массово спускаются с горы в одних купальных костюмах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что пассажир самолета получил миллионы из-за лужи ликера.
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