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Пассажир самолета получил миллионы из-за лужи ликера 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Пассажир самолета получил миллионы из-за лужи ликера
Фото: depositphotos.com
Житель Великобритании Андреас Вухнер получил более 13 миллионов рублей от авиакомпании после того, как упал в аэропорту. Об этом сообщает Daily Mail.
Осенью 2017 года мужчина регистрировался на рейс до Цюриха авиакомпании British Airways. У стойки была разлита лужа ликера. Британец поскользнулся, упал и ударился головой. Из-за сильной травмы он не смог улететь.
У мужчины была фирма по производству канцелярских товаров. Однако через десять месяцев после произошедшего она закрылась, и Вухнер потерял заработок. Тогда он подал в суд на авиакомпанию, предъявив иск о полученных травмах. Его удовлетворили, и British Airways обязали выплатить пассажиру 130 тысяч фунтов стерлингов (более 13 миллионов рублей)
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