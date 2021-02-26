Пассажир самолета получил миллионы из-за лужи ликера 

Житель Великобритании Андреас Вухнер получил более 13 миллионов рублей от авиакомпании после того, как упал в аэропорту. Об этом сообщает Daily Mail.

Осенью 2017 года мужчина регистрировался на рейс до Цюриха авиакомпании British Airways. У стойки была разлита лужа ликера. Британец поскользнулся, упал и ударился головой. Из-за сильной травмы он не смог улететь.

У мужчины была фирма по производству канцелярских товаров. Однако через десять месяцев после произошедшего она закрылась, и Вухнер потерял заработок. Тогда он подал в суд на авиакомпанию, предъявив иск о полученных травмах. Его удовлетворили, и British Airways обязали выплатить пассажиру 130 тысяч фунтов стерлингов (более 13 миллионов рублей)