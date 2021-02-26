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Турист попытался провезти в багаже мертвую акулу 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Турист попытался провезти в багаже мертвую акулу
Фото: depositphotos.com
В Международном аэропорту Сиракьюс Ханкок в штате Нью-Йорк один из путешественников пытался перевезти мертвую акулу в банке. Об этом сообщается в видео на YouTube-канале Администрация транспортной безопасности (АТБ).
Законсервированную акулу в багаже туриста назвали одним из самых странных предметов, обнаруженных у туристов в 2020 году.
Transportation Security Administration
Инцидент произошел прошлой осенью. Мужчина положил в багаж мертвую акулу. Однако сотрудников аэропорта смутила не сама рыба, так как ее разрешено перевозить в живом виде в воде, а жидкость в банке. Это было опасное химическое вещество, которое нельзя проносить на борт самолета. Поэтому туриста не пропустили через пункт досмотра.
Ранее "Рамблер" сообщал, что турист назвал позорные у россиян и популярные среди турок привычки.
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