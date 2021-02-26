Турист попытался провезти в багаже мертвую акулу 

В Международном аэропорту Сиракьюс Ханкок в штате Нью-Йорк один из путешественников пытался перевезти мертвую акулу в банке. Об этом сообщается в видео на YouTube-канале Администрация транспортной безопасности (АТБ).

Законсервированную акулу в багаже туриста назвали одним из самых странных предметов, обнаруженных у туристов в 2020 году.

Transportation Security Administration

Инцидент произошел прошлой осенью. Мужчина положил в багаж мертвую акулу. Однако сотрудников аэропорта смутила не сама рыба, так как ее разрешено перевозить в живом виде в воде, а жидкость в банке. Это было опасное химическое вещество, которое нельзя проносить на борт самолета. Поэтому туриста не пропустили через пункт досмотра.