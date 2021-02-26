Ещё
Далее:
Читайте также:

Турист назвал позорные у россиян и популярные среди турок привычки 

Даня Виттиг 1 час назад
Турист назвал позорные у россиян и популярные среди турок привычки
Фото: depositphotos.com
Журналист, поживший в Турции, рассказал о популярных привычках турок, которые считаются позорными для россиян. Об этом он рассказал на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь автор статьи отметил, что в Турции многие ходят на рынок или в супермаркеты с сумками-тележками, хотя в России такой аксессуар модным назвать нельзя.

«Не припомню ни в одном российском регионе, где я бывал, чтобы молодые девушки покупали себе такую сумку и шли с ней за покупками. Вместо этого они набирают два-три пластиковых пакета. Потому что в России с такой сумкой ходить как-то стыдно», — подчеркнул путешественник.

Также он обратил внимание на то, что турецкие мужчины активно ухаживают за собой. Хотя в России это считается зазорным.

«В Турции, наоборот, стыдно, если ты этого не делаешь! Здесь парни так же активно следят за своей внешностью, как и девушки, и никто не думает, что стыдно мужчине сходить к косметологу на чистку или сделать маникюр».

По мнению мужчины, россияне почти не торгуются, поскольку думают, что это признак бедности. Однако в Турции торговаться считается нормой, а многим «продавцам вообще неинтересно продавать товар без торга».
Ранее "Рамблер" сообщал, какие ограничения в Турции сейчас.
Видео дня. Где находятся самые жуткие водоемы мира
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какие страны уже открыли границы для россиян
02:38
Какие страны уже открыли границы для россиян
Заграница
Огромную «пробку» из туристов на «Розе Хутор» сняли на видео
00:10
Огромную «пробку» из туристов на «Розе Хутор» сняли на видео
Новости путешествий
«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы
00:27
«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы
Отдых в России
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
01:09
Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов
Новости путешествий
Самые необычные бассейны мира
11:40
Самые необычные бассейны мира
Заграница
Чем шокирует туристов Африка
03:32
Чем шокирует туристов Африка
Заграница
Где находятся самые жуткие водоемы мира
10:56
Где находятся самые жуткие водоемы мира
Заграница
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
00:13
Стюардесса объяснила тайный смысл жестов бортпроводников
Новости путешествий
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
04:32
Турист застрял один посреди пустыни и выжил
Заграница
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
13:04
Самые безопасные самолеты гражданской авиации
Лайфхаки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение