Турист назвал позорные у россиян и популярные среди турок привычки 

Журналист, поживший в Турции, рассказал о популярных привычках турок, которые считаются позорными для россиян. Об этом он рассказал на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь автор статьи отметил, что в Турции многие ходят на рынок или в супермаркеты с сумками-тележками, хотя в России такой аксессуар модным назвать нельзя.

«Не припомню ни в одном российском регионе, где я бывал, чтобы молодые девушки покупали себе такую сумку и шли с ней за покупками. Вместо этого они набирают два-три пластиковых пакета. Потому что в России с такой сумкой ходить как-то стыдно», — подчеркнул путешественник.

Также он обратил внимание на то, что турецкие мужчины активно ухаживают за собой. Хотя в России это считается зазорным.

«В Турции, наоборот, стыдно, если ты этого не делаешь! Здесь парни так же активно следят за своей внешностью, как и девушки, и никто не думает, что стыдно мужчине сходить к косметологу на чистку или сделать маникюр».

По мнению мужчины, россияне почти не торгуются, поскольку думают, что это признак бедности. Однако в Турции торговаться считается нормой, а многим «продавцам вообще неинтересно продавать товар без торга».