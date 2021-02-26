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Российская туристка раскрыла обстановку с ограничениями в Турции 

Даня Виттиг 4 часа назад
Российская туристка раскрыла обстановку с ограничениями в Турции
Фото: Рамблер
Российская туристка, отдохнувшая в столице Турции в феврале, рассказала о запретах из-за коронавируса. Об этом она сообщила на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь путешественница отметила, что в Стамбуле к соблюдению правил относятся очень строго.

«Средства защиты нужны повсеместно; если полицейский увидит туриста без маски, он обязательно скажет надеть ее», — подчеркнула девушка.

Кроме того, торговые центры работают только по будням, а на выходных в городе действует комендантский час. Поэтому посещать столицу лучше в рабочие дни, так как в выходные в городи почти ничего не работает.
Несмотря на это, городской транспорт работает стабильно, но для перемещения на нем необходимо завести карту Istanbulcart с привязанным к ней HES-кодом. Без этого путешественники не смогут воспользоваться транспортом и попасть в торговые центры.
Ранее "Рамблер" сообщал, где в Турции больше всего россиян.
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