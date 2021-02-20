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На каких курортах Турции больше всего россиян 

Елизавета Назарова 19 часов назад
На каких курортах Турции больше всего россиян
Фото: depositphotos.com
Многие россияне этим летом отдыхали на побережье своей страны из-за эпидемиологической обстановки. Границы многих стран были закрыты, но одним из немногих вариантов для россиян оказалась Турция. Это государство всегда пользовалось у соотечественников большой популярностью, поэтому проблем с ее посещаемостью не оказалось. Многие россияне любят выбирать курорты, где чаще всего отдыхают их соотечественники, а кто-то наоборот хочет полностью окунуться в путешествие и почувствовать себя в другой стране. "Рамблер" рассказывает про курорты Турции, где отдыхает большинство россиян.
Прежде всего стоит отметить, что в связи с обстановкой и количеством открытых стран, в Турции россиян много везде, но есть курорты на побережье, где их можно встретить чаще всего.

Анталья

Курортный город на берегу Средиземного моря привлекает россиян из разных регионов. Здесь благоприятный климат для отдыха в "сезон отпусков", который начинается в середине июля. Кроме того, многие туристы отмечают, что выбирают Анталью из-за Средиземного моря. Здесь отели хороши соотношением цена-качество, а в гостиницах хорошо подобран персонал, который говорит по-русски. Множество магазинов, кафе и развлекательных центров в Анталье нанимает русскоговорящих сотрудников для привлечения туристов.

Мармарис

В последнее время туристы часто выбирают для своих путешествий отели в Мармарисе. Здесь отели немного дороже, но есть разнообразие в виде Эгейского моря. Кроме того, в Турцию чаще начали ездить не семьями, а молодежными компаниями, и Мармарис идеально для этого подходит. Город славится своей активной ночной жизнью и обилием баров и клубов под открытым небом.

Кемер

Еще один город-курорт на побережье Средиземного моря, который популярен у россиян. Он расположен недалеко от Антальи и привлекает туристов теми же особенностями. С 2000-х годов отельный бизнес в Кемере процветает, количество гостиниц увеличивается. Город хорош тем, что там есть места на любой вкус и бюджет: от спокойных семейных отелей с анимацией по вечерам до роскошных гостиниц. Кроме того, туристов привлекает близость Кемера до развалин городов Фаселис и Олимпос. Многие туристы приезжают посмотреть на артефакты и археологические раскопки.
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