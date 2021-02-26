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Эксперты узнали, сколько россиян хотят отдохнуть за полярным кругом 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Эксперты узнали, сколько россиян хотят отдохнуть за полярным кругом
Фото: depositphotos.com
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос среди россиян и узнали, сколько из них хотят отправиться в путешествие по Арктике.
Оказалось, что на Север готовы поехать 41% респондентов. В их числе больше мужчин, чем женщин. Два процента опрошенных уже были в Арктике, а более половины россиян совсем не хотят за полярный круг.
Опрос приурочили к Международному дню полярного медведя.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российская туристка раскрыла обстановку с ограничениями в Турции.
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Новости путешествий , ВЦИОМ
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