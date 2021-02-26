Эксперты узнали, сколько россиян хотят отдохнуть за полярным кругом 

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос среди россиян и узнали, сколько из них хотят отправиться в путешествие по Арктике.

Оказалось, что на Север готовы поехать 41% респондентов. В их числе больше мужчин, чем женщин. Два процента опрошенных уже были в Арктике, а более половины россиян совсем не хотят за полярный круг.

Опрос приурочили к Международному дню полярного медведя.