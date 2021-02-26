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Россиянам объявили о нехватке мест в самолете из Турции и оставили в аэропорту 

Даня Виттиг 3 часа назад
Россиян оставили в аэропорту Турции из-за нехватки мест
Фото: depositphotos.com
Российские туристы застряли в местном аэропорту Турции после поломки самолета. Об этом пишет E1.RU.
Пассажиров отечественной авиакомпании Royal Flight сняли с самолета из-за поломки двигателя. Сначала перевозчик объявил, что туристов пересадят на другой борт.
Позже выяснилось, что мест на нем хватило не всем, из-за чего часть путешественников, которые планировали оказаться в Екатеринбурге, остались в аэропорте Антальи.
Предполагалось, что воздушное судно сначала приземлится в екатеринбургском Кольцово, а затем полетит по своему маршруту в Пермь.

«Объявили фамилии пассажиров, кто остается. Остальные улетели. У нас нет представления, где нам размещаться, жить, перемещаться по городу и когда мы сможем вернуться домой. Мы шесть часов сидим без еды и воды», — поделилась одна из туристок.

Представители Royal Flight не обеспечили клиентов прохладительными напитками, едой и временным жильем и не выходят на связь.
В консульстве России в Анталье помочь туристам не могут. Сотрудники посоветовали туристам обратиться в суд.
Ранее "Рамблер" сообщал, что должна делать авиакомпания при задержке или отмене рейса.
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