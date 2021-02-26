Россиян оставили в аэропорту Турции из-за нехватки мест

Российские туристы застряли в местном аэропорту Турции после поломки самолета. Об этом пишет E1.RU.

Пассажиров отечественной авиакомпании Royal Flight сняли с самолета из-за поломки двигателя. Сначала перевозчик объявил, что туристов пересадят на другой борт.

Позже выяснилось, что мест на нем хватило не всем, из-за чего часть путешественников, которые планировали оказаться в Екатеринбурге, остались в аэропорте Антальи.

Предполагалось, что воздушное судно сначала приземлится в екатеринбургском Кольцово, а затем полетит по своему маршруту в Пермь.

«Объявили фамилии пассажиров, кто остается. Остальные улетели. У нас нет представления, где нам размещаться, жить, перемещаться по городу и когда мы сможем вернуться домой. Мы шесть часов сидим без еды и воды», — поделилась одна из туристок.

Представители Royal Flight не обеспечили клиентов прохладительными напитками, едой и временным жильем и не выходят на связь.

В консульстве России в Анталье помочь туристам не могут. Сотрудники посоветовали туристам обратиться в суд.