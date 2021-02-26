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Стюардесса объяснила, почему члены экипажа часто держат руки за спиной 

Даня Виттиг 4 часа назад
Стюардесса объяснила, почему члены экипажа часто держат руки за спиной
Фото: depositphotos.com
Известная в российских социальных сетях стюардесса рассказала, почему члены экипажа держат руки за спиной, когда встречают пассажиров на борту самолета. Об этом она сообщила TikTok-аккаунте.
Девушка подчеркнула, что распространенное предположение о том, что такое поведение связано с корпоративными стандартами, не соответствуют действительности.
Оказалось. стюардессы скрывают за спиной счетчик для подсчета пассажиров. Работает указанный аппарат достаточно просто: один путешественник соответствует одному клику на счетчике.

«Перед вылетом бортпроводникам необходимо пересчитать пассажиров с помощью специального счетчика, чтобы удостовериться, все ли попали на борт».

Ранее "Рамблер" сообщал, где отдыхают стюардессы во время долгих перелетов.
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