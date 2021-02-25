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Пилот перечислил, что влияет на его зарплату 

Мария Грибова 4 часа назад
Пилот перечислил, что влияет на его зарплату
Фото: depositphotos.com
Российский пилот Роман Бутенко ответил на вопрос о своей заработной плате. По его словам, у них нет фиксированной оплаты, поскольку на нее влияет ряд факторов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Разница между зарплатами командира или второго пилота существенна, иногда она разрыв может быть более чем в два раза, но конкретных цифр сказать не могу, так как она зависит и от других факторов. В мире авиации все непостоянно — когда возникает профицит пилотов на рынке труда (как на сегодняшний день), то и платить начинают меньше, срезаются премии, меняется сама оплата труда, ведь работу в других компаниях найти проблематично, так что пилоты останутся и на новых условиях»,

— отметил Бутенко.
Также на заработную плату влияет налет:

«В один и тот же месяц два пилота одной компании выполняют свою работу, но один летает 20 часов, а другой за 80. Что выходит в итоге? Второй получит, как минимум, в 1,5 раза больше первого. Если работы нет, пилоты сидят на голом окладе, а он не такой уж большой — в некоторых российских компаниях оклад второго пилота не превышает 15-20 тысяч рублей».

Несмотря на то, что Бутенко не может назвать свою зарплату, он поделился, что в период пандемии она составляла порядка 0 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» писало том, что фото стюардессы с задранными ногами удивило фанатов в Сети.
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Новости путешествий , Роман Бутенко
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