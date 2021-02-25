Пилот перечислил, что влияет на его зарплату 

«Разница между зарплатами командира или второго пилота существенна, иногда она разрыв может быть более чем в два раза, но конкретных цифр сказать не могу, так как она зависит и от других факторов. В мире авиации все непостоянно — когда возникает профицит пилотов на рынке труда (как на сегодняшний день), то и платить начинают меньше, срезаются премии, меняется сама оплата труда, ведь работу в других компаниях найти проблематично, так что пилоты останутся и на новых условиях»,
«В один и тот же месяц два пилота одной компании выполняют свою работу, но один летает 20 часов, а другой за 80. Что выходит в итоге? Второй получит, как минимум, в 1,5 раза больше первого. Если работы нет, пилоты сидят на голом окладе, а он не такой уж большой — в некоторых российских компаниях оклад второго пилота не превышает 15-20 тысяч рублей».