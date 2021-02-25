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Фото стюардессы с задранными ногами удивило фанатов в Сети 

Даня Виттиг 2 часа назад
Фото стюардессы с задранными ногами удивило фанатов в Сети
Фото: Depositphotos
Стюардесса из Перу сфотографировалась в самолете в мини-юбке. Девушка положила ноги на столик, чем сильно удивила своих фанатов. Ее снимок появился в Instagram-аккаунте, который рассказывает про жизнь бортпроводников.
@flight___love
На кадре девушка позирует в пассажирском кресле в униформе авиакомпании, состоящей из черной юбки, блузки в тон, темных колготок и туфель на невысокой платформе.

Подписчики аккаунта восхитились внешностью стюардессы. «Вау, ты великолепна!», «Какие же красивые у тебя ноги», «Надеюсь, ты будешь работать на моем следующем рейсе», «Ты очень милая и у тебя красивая фигура», «Красотка! Спасибо за такие фото», — прокомментировали они.

Ранее "Рамблер" сообщал, как должна выглядеть стюардесса, чтобы ее взяли на работу.
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