Фото стюардессы с задранными ногами удивило фанатов в Сети 

Стюардесса из Перу сфотографировалась в самолете в мини-юбке. Девушка положила ноги на столик, чем сильно удивила своих фанатов. Ее снимок появился в Instagram-аккаунте, который рассказывает про жизнь бортпроводников.

@flight___love

На кадре девушка позирует в пассажирском кресле в униформе авиакомпании, состоящей из черной юбки, блузки в тон, темных колготок и туфель на невысокой платформе.