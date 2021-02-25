Поработавшая горничной в Сочи раскрыла «грязные тайны» отелей 

Российская туристка устроилась на работу горничной и раскрыла «грязные тайны» отелей. Об этом она рассказала на платформе «Яндекс. Дзен».

Девушка отметила, что в Сочи очень легко устроиться обслуживающим персоналом, так как работников не хватает. Вероятно, все дело в низкой зарплате.

«Оклад горничной от 15 тысяч рублей — конечно, цифра наипозорнейшая, ну вот так "уважают" и оценивают труд горничных в самых проходных санаториях», — пожаловалась туристка.

Туристка прошла медкомиссию, получила форму и принялась убирать этаж с 25 комнатами. Ей выдали тележку с шампунями, мылом, туалетной бумагой, а также дали ключи от кладовой с чистым бельем и полотенцами.

Девушку поразило, что санузел и посуду во всех номерах на этаже моют одной тряпкой. Горничные объяснили что, несмотря на обилие моющих средств и губок, менять их «нет времени».

Также девушке было противно узнать, что унитазы и полы вытираются насухо махровыми полотенцами для гостей, так как они быстро впитывают разводы.

«После этого они, конечно, менялись, но факт того, что так априори не должно быть — наверное, существует до сих пор!» — возмутилась она.

Девушка призвала всех везти полотенца с собой и не пользоваться посудой в комнатах отеля.