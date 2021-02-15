Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи запечатлели на видео. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.
На кадрах видно, как толпы лыжников и сноубордистов спускаются по склону и становятся в длинную цепочку в ожидании подъемника.
Видео было сделано на высоте 1100 метров над уровнем моря.
«Может быть, так вырабатывается коллективный иммунитет, о котором все говорят»,
— гласит подпись к посту.
В комментариях подписчики сообщества отреагировали на ситуацию:
«Неужели есть люди, готовые тратить столько времени на очереди»,
«Уже переболели, остальные дома сидят и ноют»,
«А кто вам виноват? Разгоняют — не нравится, не разгоняют — тоже не нравится»,
«Так происходит естественный отбор»,
«Стоял четыре часа в очереди»,
«Интересно, как они понимают, кто за кем»,
«Они все привились»,
«А потом в марте со всех утюгов и чайников будут трындеть про вспышку заболеваемости».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отдыхающие переполнили пляжи Сочи из-за теплой погоды.