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Огромные очереди из туристов на горном курорте в Сочи попали на видео 

Мира Маркина 1 час назад
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи запечатлели на видео. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.
На кадрах видно, как толпы лыжников и сноубордистов спускаются по склону и становятся в длинную цепочку в ожидании подъемника.
Видео было сделано на высоте 1100 метров над уровнем моря.

«Может быть, так вырабатывается коллективный иммунитет, о котором все говорят»,

— гласит подпись к посту.
В комментариях подписчики сообщества отреагировали на ситуацию:

«Неужели есть люди, готовые тратить столько времени на очереди»,

«Уже переболели, остальные дома сидят и ноют»,

«А кто вам виноват? Разгоняют — не нравится, не разгоняют — тоже не нравится»,

«Так происходит естественный отбор»,

«Стоял четыре часа в очереди»,

«Интересно, как они понимают, кто за кем»,

«Они все привились»,

«А потом в марте со всех утюгов и чайников будут трындеть про вспышку заболеваемости».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отдыхающие переполнили пляжи Сочи из-за теплой погоды.
Комментарии
Отдых в России , Видео
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