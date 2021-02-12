Отдыхающие переполнили пляжи Сочи из-за теплой погоды 

Из-за аномально теплой погоды пляжи Сочи оказались переполнены туристами. Об этом президент ассоциации городских зон отдыха Елена Дорогинина рассказала «Интерфаксу».
Отмечается, что на данный момент в Сочи около 200 пляжей, которые переполнены туристами.
«Мы установили скамейки, кресла, диванчики, пуфики, качели, различные аттракционы, предусмотрели музыкальное сопровождение, возможность выпить чай или кофе»,
— поделилась Дорогинина.
Сообщается, что статус «зимнего пляжа» официально получили 22 территории у моря в Сочи. Каждый из них планируется оборудовать для маломобильной категории граждан, а также обустроить территории для комфортного круглогодичного отдыха.
Ранее «Рамблер» писал о том, что очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео.