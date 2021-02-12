Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео 

Огромные очереди и толпы отдыхающих заполонили горнолыжный курорт «Роза Хутор». Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали ролик в TikTok.

На кадрах многочисленные лыжники и сноубордисты спускаются по склону, а затем становятся в бесконечную очередь в ожидании подъемника.

Старт горнолыжного сезона на «Розе Хутор» в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды. Трассы стали доступны лишь 25 декабря прошлого года. Эксперты сообщают, что для комфортного катания снега пока недостаточно.