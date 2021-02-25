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Россиянам могут начать выдавать шенгенские визы летом 

Даня Виттиг 2 часа назад
Россиянам могут начать выдавать шенгенские визы летом
Фото: depositphotos.com
Российский союз туриндустрии предположил, что летом страны Европы могут начать выдавать шенгенские визы гражданам России. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам президента РСТ Андрея Игнатьева, европейские страны планируют выдавать визы российским гражданам уже этим летом. Об этом стало известно во время пресс-конференции организации.

«Официальной информации пока нет, ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах», — добавил Игнатьев.

Как отметил эксперт, Греция, Венгрия и Хорватия уже давно хотят открыть границы и принимать туристов из России, но окончательное решение зависит от политики Евросоюза.

«Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза не приемлема. Будет общее решение по всему ЕС», — заявил Игнатьев.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему россияне массово скупили билеты в Грузию.
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Новости путешествий , ЕС , Российский союз туриндустрии
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