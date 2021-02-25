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Россияне устроили ажиотаж с билетами в открывшуюся Грузию 

Даня Виттиг 4 часа назад
Результаты исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» говорят об ажиотажном спросе на билеты в Грузию. Об этом сообщает «Лента.ру».
Российские туристы заинтересовались авиабилетами в Грузию после новости об открытии границ. Согласно данным аналитиков, сразу после объявления грузинских властей отечественные путешественники искали билеты в шесть раз чаще, чем в предыдущие два месяца.
Стоимость перелета из Москвы в Тбилиси в одну сторону с пересадками в Стамбуле на март составляет от 12 тысяч рублей, со стыковкой в Минске — около 14 тысяч рублей.
При этом средний чек уже оформленных билетов — 19 тысяч рублей. Это в полтора раза больше, чем год назад, и вдвое выше, чем в 2019 году.
Ранее "Рамблер" сообщал о странах, которые решили поменять свое название.
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