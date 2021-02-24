Россиянин рассказал о недостатках горнолыжного курорта в Сочи 

Россиянин, который в феврале отдыхал с семьей на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи, рассказал, что ему испортило поездку. На его отзыв обратило внимание региональное издание «Sochi24.tv».

Свой семейный отпуск турист запланировал заранее: ему хотелось научить своего ребенка кататься на лыжах. Авиабилеты на троих человек с багажом и страховкой им обошлись в 24 тысячи рублей, апартаменты на их большую компанию с друзьями — в 147 тысяч.

«Диван в гостиной был неудобен для сна, двери в гостиную, где мы спали, были прозрачными, ручка в туалете разваливалась, сковородка на кухне была непригодна к эксплуатации, и еще десяток косяков по номеру набрался, и все это за каких-то 1100 евро в неделю»,

— раскритиковал условия размещения россиянин.

Путешественник также отметил большое количество отдыхающих в кафе, ресторанах и на самих трассах горнолыжного курорта:

«Система не пытается оптимизировать какие-то простые решения под толпы людей, а продолжает работать, ничего не меняя, только повышая цены».

Но больше всего россиянина разочаровала нестабильная погода. Их обратный рейс в Москву в том числе был отменен из-за снегопада.