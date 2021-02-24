Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов 

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Из-за аномальных морозов Ниагарский водопад практически полностью заледенел. Видео этого природного явления опубликовало издание The Sun.

В Нью-Йорке столбик термометра опустился до минус 19 градусов, в результате чего Ниагарский водопад покрылся льдом. Узнав об этом, тысячи туристов захотели увидеть это редкое явление.

Отмечается, что из-за резкого похолодания и снежного шторма миллионы американцев остались без электроэнергии и воды. Чрезвычайное положение объявлено в Оклахоме и Луизиане.