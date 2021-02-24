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Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов 

Мария Грибова 2 часа назад
Из-за аномальных морозов Ниагарский водопад практически полностью заледенел. Видео этого природного явления опубликовало издание The Sun.
В Нью-Йорке столбик термометра опустился до минус 19 градусов, в результате чего Ниагарский водопад покрылся льдом. Узнав об этом, тысячи туристов захотели увидеть это редкое явление.
Отмечается, что из-за резкого похолодания и снежного шторма миллионы американцев остались без электроэнергии и воды. Чрезвычайное положение объявлено в Оклахоме и Луизиане.
Ранее «Рамблер» писал о том, что аналитики назвали любимые города богатых.
Новости путешествий , Видео
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